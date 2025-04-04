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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Taciz İddialarına Yanıt

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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan 'gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada, bu paylaşımların teşkilatı yıpratmaya yönelik iftiralar olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, sosyal medyada paylaşılan gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel cinsel taciz iddialarının asılsız ve iftira olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğ'nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı soyal medya hespalarında yapılan "Gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" şeklindeki paylaşımların asılsız ve teşkilatı yıpratmaya yönelik iftiralar olduğunu açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı' şeklindeki paylaşımlar, asılsız ve teşkilatımızı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibarettir. Gözaltına alınan şahısların aranması 'yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği' ile 'adli ve önleme arama yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır.

Teşkilatımız tüm bu iş ve işlemleri, yukarda beirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir.Bu iftiraları atanlar ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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