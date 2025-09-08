Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Provokatif Paylaşımlara Yönelik İşlem

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlattı. İncelemeler devam ediyor.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında "provokatif dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen" 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

EGM tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'halki kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
