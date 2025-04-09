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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Elektronik Kelepçe İhalesi Açıklaması

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Emniyet Genel Müdürlüğü, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun '280 bin elektronik kelepçe alım ihalesi' iddialarının gerçek olmadığını açıkladı. EGM, mevcut sistemde günlük 1200 kadının korunması için elektronik kelepçe uygulandığını belirtti.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Sayın Dervişoğlu'nun söylediği gibi 280 bin kelepçe ihalesine çıkılmamıştır. Elektronik izleme Merkezinde günlük bin 200 kadının şiddetten korunması amacıyla elektronik kelepçe takılmış erkeklerin takibi ve izlenmesi yapılmaktadır. Aylık yaklaşık 36 bin gün elektronik kelepçe kullanılmaktadır. Bu kapsamda yıl sonuna kadar yaklaşık 280 bin gün kullanılacağı öngörülerek bu belirlenen gün sayısı üzerinden ihaleye çıkılmıştır" denildi.

EGM, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "280 bin adet elektronik kelepçe alım ihalesi yapacaklarmış" iddialarının doğru olmadığını belirterek, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 9 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen grup toplantısında 'Geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü ihaleye çıkmış. 280 bin adet elektronik kelepçe alım ihalesi yapacaklarmış... Şimdi bizleri evlerimize mi hapsedeceksiniz?' şeklinde açıklamalarda bulunmuş olup bu açıklamalar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından kadınların şiddete maruz kalmaması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2025 yılı Elektronik İzleme Sistemi ve Elektronik Kelepçe Hizmet Alımı için 31 Aralık 2025 tarihine kadar 280 bin gün kullanılmak üzere elektronik kelepçe ihalesine çıkılmış olup ihale süreci devam etmektedir. Sayın Dervişoğlu'nun söylediği gibi 280 bin kelepçe ihalesine çıkılmamıştır. Elektronik İzleme Merkezi'nde günlük bin 200 kadının şiddetten korunması amacıyla elektronik kelepçe takılmış erkeklerin takibi ve izlenmesi yapılmaktadır. Aylık yaklaşık 36 bin gün elektronik kelepçe kullanılmaktadır. Bu kapsamda yıl sonuna kadar yaklaşık 280 bin gün kullanılacağı öngörülerek bu belirlenen gün sayısı üzerinden ihaleye çıkılmıştır.

İçişleri Bakanlığı GAMER bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılından itibaren faaliyet gösteren Elektronik İzleme Merkezi, 6284 sayılı Kanun kapsamında mahkemeler tarafından verilen ve şiddet mağduru kadınların korunması amacıyla şiddet uygulayan erkeklere elektronik kelepçe takılarak takibi ve izlenmesi yönünde görev yapmaktadır."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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