Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Anneler Günü Kutlaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, Anneler Günü'ne özel hazırladığı video ile tüm annelerin bu özel gününü kutladı. Videoda, bir pilot komiserin helikopterden indiği sırada annesinin sürpriz ziyareti yer alıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Anneler Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaştı.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her önemli anımızda yanımızda olan annelerimiz… İyi ki varsınız, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Havacılık Dairesi Başkanlığında görevli pilot komiserin helikopterden indiği sırada annesinin sürpriz ziyaretine ilişkin görüntülere yer verildi.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel