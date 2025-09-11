Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Büyük Atama

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan atamalar Resmi Gazete yayımlandı. 37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti. 18 Polis Başmüfettişi İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar yapıldı. Yayımlanan kararda 37 ilin İl Emniyet Müdürü değişti. 18 Polis Başmüfettişi İl Emniyet Müdürü olarak atandı ve 22 Emniyet Müdürü merkeze çekildi.

Karara göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Tutuklanan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı yerine Bursa il Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı.