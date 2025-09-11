Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Büyük Atama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan atamalarla 37 ilin İl Emniyet Müdürü değişti. 18 Polis Başmüfettişi yeni görevlerine atanırken, bazı yöneticiler merkeze çekildi.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan atamalar Resmi Gazete yayımlandı. 37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti. 18 Polis Başmüfettişi İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar yapıldı. Yayımlanan kararda 37 ilin İl Emniyet Müdürü değişti. 18 Polis Başmüfettişi İl Emniyet Müdürü olarak atandı ve 22 Emniyet Müdürü merkeze çekildi.

Karara göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Tutuklanan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı yerine Bursa il Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
CHP'nin Kadıköy mitingi öncesi üst geçide 'Kılıçdaroğlu' pankartı asıldı

Geri dönüş tartışmalarını alevlendiren afiş: Asıldığı yer de manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 yaşındaki genç atış poligonunda intihar etti

25 yaşındaki genç atış yapmak için poligona gitti, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.