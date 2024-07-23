Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 2024 yılı Genel Atamaları Gerçekleştirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı Genel Atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı Genel Atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Ali Yerlkaya X hesabında yaptığı açıklamada " Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir" dedi.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personelimizin 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun"