Emniyet Genel Müdürlüğü, göç ve sınırlarda belge sahteciliğini masaya yatıracak - Haberler

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Emniyet Genel Müdürlüğü, göç ve sınırlarda belge sahteciliğini masaya yatıracak

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Emniyet Genel Müdürlüğü, göç ve sınırlarda belge sahteciliğini masaya yatıracak

Emniyet Genel Müdürlüğünce "Göç ve Sınır Yönetiminde Belge Sahteciliğiyle Mücadele Projesi" kapsamında 12-13 Mayıs'ta uluslararası konferanslar yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce "Göç ve Sınır Yönetiminde Belge Sahteciliğiyle Mücadele Projesi" kapsamında 12-13 Mayıs'ta uluslararası konferanslar yapılacak.

Göç ve sınır yönetiminde sahte belgelerinin tespiti ve risk analizine yönelik iş birliği ve bilgi paylaşımı özelinde düzensiz göçün önlenmesi, tespiti ve soruşturulması konusunda uluslararası iş birliği kapasitesinin artırılmasını amaçlayan konferansların ilkinin açılışını Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş gerçekleştirecek.

Söz konusu konferanslar 12-13 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Konferanslara düzensiz göçün önlenmesinde aktif rol oynayan kurum ve kuruluşlar, yabancı ülke temsilcileri ile yetkilileri, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı yetkilileri katılacak.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mehmet Aktaş, Mayıs, GÖÇ, Güncel, Haberler

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