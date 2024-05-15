Üye Girişi
Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde yasa dışı dinleme iddiaları asılsız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunda yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Güvenlik Politika Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title