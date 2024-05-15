Emniyet Genel Müdürlüğü: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde yasa dışı dinleme iddiaları asılsız

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunda yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.