EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HOLOĞLU'NUN ACI GÜNÜ

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun vefat eden ablası Gülüşan Albayrak (67), Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun vefat eden ablası Gülüşan Albayrak (67), Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun kanser tedavisi gören ablası Gülüşan Albayrak (67) için Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, çok sayıda bürokrat, Gülüşan Albayrak'ın eşi Oktay Albayrak, ailesi ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Gülüşan Albayrak, Akkonak köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)