Emniyet Amiri Yörükleri Ziyaret Etti

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Taşkent İlçe Emniyet Amiri Murat Düz, Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret ederek çocuklara oyuncaklar hediye etti ve aile bireyleriyle sohbet etti.

Taşkent İlçe Emniyet Amiri Murat Düz, yaz mevsimini geçirmek için Konya'nın Taşkent ilçesine gelen Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti.

Düz ve ekibi, Karaman ve Mersin'den gelip, 1900 rakımlı Belpınarı Yaylasında çadırlarda konaklayan Sarıkeçili Yörükleri ile görüştü.

Çocuklara oyuncaklar getiren ekip, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Ailenin günlük işlerine de yardım eden polisler, çocuklarla top oynadı, uçurtma uçurdu.

Aile üyeleri de kendilerini ziyaret eden ve çocuklarını oyuncaklarla sevindiren polise teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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