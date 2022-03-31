Emlakdere'ye ömürlük içme suyu yatırımı

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlar ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesinde bin 250 metrelik içme suyu isale hattı döşeme çalışmasına başlandı. Hat ile Çapaçarık içme suyu deposundan mahallenin içme suyu deposuna bağlantı yapılacak. Emlakdere'de yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına döşenen hat ile son verilecek.

"Mahallemizde önümüzdeki 50 yılda su sıkıntısı yaşanamayacak"

Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl Yukarı Emlakdere'nin su sıkıntısı MASKİ tarafından çözüldü. Şimdi de Aşağı Emlakdere'nin su sıkıntısının çözülmesi için MASKİ'ye yaptığımız başvurunun ardından gerekli işlemler yapıldı ve mahallemizde isale hattı döşeme çalışmasına başlandı. Mahallemizde önümüzdeki 50 yılda su sıkıntısı yaşanmayacak" dedi.

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