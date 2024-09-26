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Ankara'da Emlakçıya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Ankara'da Emlakçıya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlakçı Çağrı Uzun, kar maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay, 17 Eylül'de emlak ofisinde gerçekleşti. Motosikletle gelen saldırganlar, Uzun'u bacağından vurarak kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Uzun'un tedavisine evinde devam ediliyor. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde emlakçı Çağrı Uzun, kar maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi'ndeki bir

emlak ofisinde meydana geldi. Emlakçı Çağrı Uzun, iş yerinde yalnızken motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi, silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan biri tabanca ile Çağrı Uzun'u hedef alarak defalarca ateş etti. Uzun, dükkanın arkasında bulunan bölüme geçmek isterken bacağından vuruldu. Saldırganlar, motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çağrı Uzun sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, hastaneden taburcu edilen Uzun'un tedavisine evinde devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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