Emlakçının mağdur ettiği aileye Vali Yiğitbaşı sahip çıktı Geçici olarak otele yerleştirilen 7 kişilik aile en yakın sürede sıcak yuvalarına kavuşacak Afyonkarahisar'da emlakçı ile ev sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığında yağmur altında sokakta kalan babanın engelli olduğu 7 kişilik...

Emlakçının mağdur ettiği aileye Vali Yiğitbaşı sahip çıktı

Geçici olarak otele yerleştirilen 7 kişilik aile en yakın sürede sıcak yuvalarına kavuşacak

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da emlakçı ile ev sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığında yağmur altında sokakta kalan babanın engelli olduğu 7 kişilik aile yağmur altında sokakta kaldı. Durumu öğrenen Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise ilgili birimleri hemen harekete geçirip aileye kol kanat gerip, adeta 'devlet ana' gibi sahip çıktı.

Olay, kent merkezi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri 1 yaşında 4 çocuk, anne, baba ve deden oluşan 7 kişilik Narin ailesi 2 ay önce İzmit'te bir tavuk çiftliğinde çalışmak için kentte ayrıldı. Ancak aile üyeleri İzmit'te çalıştıkları yerle anlaşamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Baba Ömer Narin İzmit'ten yola çıkmadan önce Afyonkarahisar kent merkezindeki bir emlak ve gayrimenkul şirketi ile telefonda anlaşıp peşin kira bedeli olarak bin TL para gönderip, ardından eşyalarını bir kamyona yükleyip yola çıktı. Ancak Narin ailesi Afyonkarahisar'a gelirken, emlak şirketi çalışanlarından birisi Ömer Narin'i arayarak kiralamak istedikleri evin sahibinin kira bedelini anlaştıkları tutardan yüksek istediğini ve kabul etmezler ise evi kendilerine veremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Narin istenilen kira bedelini karşılamayacaklarını ifade edince emlakçıda o zaman verdikleri kira bedelinin yandığını söyleyerek, parayı iade edemeyeceklerini söyledi. Narin ailesinin eşyalarını getiren nakliye şirketi ise bir süre bekledikten sonra ailenin eşyalarını Fatih Mahallesinde oturan bir akrabalarının apartmanının önüne indirdi. Ömer Narin ise eşyalarını indirdikten sonra karakola giderek emlakçıdan şikayetçi oldu. Emlakçı ise bunun üzerine Narin ailesinden aldıkları bin TL kira bedelini iade etti. Sonrasında ise eşyaları ile sokakta kalan Narin ailesi üyeleri çocukları apartman girişine yerleştirip ardından ev aramaya başladı.

"7 kişilik Narin ailesini ev bulununcaya kadar geçici süreyle bir otele yerleştirdi"

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği olayın ardından valilik kayıtsız kalmadı. Afyonkarahisar Valiliği, aile üyelerinin durumu öğrenir öğrenmez ilgili birimleri harekete geçirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Vali Yiğitbaşı'ndan gelen talimat üzerine hemen aileye ulaşıp, 7 kişilik Narin ailesini ev bulununcaya kadar geçici süreyle bir otele yerleştirdi. Aile üyeleri ise yağmur altında kalmaktan kendilerini kurtaran Vali Yiğitbaşı başta olmak üzere ilgili kurum müdürlerine teşekkür etti.

"Allah razı olsun polis geldi ve bizi 1 gece karakolda barındırıp, misafir etti"

Kaldıkları otelde kendilerine yapılan yardımı anlatan anne Gamze Narin, devletin kendilerine kucak açtığını belirterek, "Biz Kocaeli'ne gitmiştik, patron eşim engelli olduğu için çalıştıramayacağını söyledi. Bize 3 gün içerisinde iş ve kalacak yer bul diyerek, işten çıkardılar. Biz de sonra Afyonkarahisar'a geri geldik. Geldik ama emlakçı ile anlaşamayınca dışarıda kaldık. Eşimin ablası evde yokmuş başka bir yere taşınmışlar bu yüzden sokakta kaldık. Allah razı olsun polis geldi ve bizi 1 gece karakolda barındırıp, misafir etti. Sonra Afyonkarahisar Valiliği yardım etti, SYDV'den geldiler. Polisler ve gazeteciler bize çok yardım etti. Afyonkarahisar Valiliği bize kucak açtı, Allah herkesten razı olsun. Büyüklerimiz kalacak yerimizi buldular, şuan sıcak bir yerde kalıyoruz. Sadece ev konusunda değil, çocuklarımızın hastalık ve okulları konusunda da yardımcı oldu.

"Afyonkarahisar'ın suyunu Kadın Ana getirmiştir, bizim de valimiz devlet ana"

Gazeteci Hakan Dilek ise olayı duyduktan sonra valilik ile görüştüklerini ve SYDV ile irtibata geçtiklerini ifade etti. Dilek, "Valiliğe ailemizin acilen barınması gereken bir yer bulunması gerektiğini söyledik. Aile sokakta kalmıştı ve ortada bir mağduriyet vardı. Devletimiz hemen harekete geçti ve ilgili prosedürler yerine getirilip ailemiz önce geçici süreliğine otele yerleştirildi. Biz de SYDV ile ortak hareket edip direk bu otele getirdik. Afyonkarahisar'ın suyunu Kadın Ana getirmiştir, bizim de valimiz devlet ana" diye konuştu.