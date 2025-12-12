Haberler

Dayısının öldürdüğü Deniz, toprağa verildi

Güncelleme:
Alanya'da emlakçı İlhan S., yeğenleriyle birlikte bulunduğu ortamda tabancayla açtığı ateşle birini öldürdü, diğerlerini yaraladı. Olay sonrası İlhan S., intihar girişiminde bulundu. Hayatını kaybeden Deniz Şişman'ın cenazesi toprağa verildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde emlakçı dayısı İlhan S.'nin (58) tabancayla vurup öldürdüğü Deniz Şişman (39), toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan S., yeğeni M.Ş.'yi (36) evinde tabancayla vurup, Yunus Emre Caddesi'nde yeğenleri ile ortaklığı bulunan emlak ofisine gitti. İlhan S., önce yeğeni Deniz Şişman'ı ardından ofisin önünde oturan eniştesi Ş.Ş.'yi (65) tabancayla vurdu. Emlak ofisinden çıkıp, arka sokaktaki Çelikler Süleymaniye Camisi'nin avlusuna giden İlhan S., burada aynı tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Deniz Şişman, kurtarılamadı. Deniz Şişman'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Alanya Belediyesi morgundan alınıp Cikcilli Mezarlığı'nda toprağa verildi. İlhan S., diğer yeğeni M.Ş. ve eniştesi Ş.Ş.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
