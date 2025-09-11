Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi İstanbul'da tanıtıldı

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenen programda tanıtıldı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ülkede vatandaşların yaklaşık yüzde 50'sinden fazlasının son 50 yılda en az bir kez şehrini değiştirdiğini söyledi.

Gül, dolayısıyla İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin yoğun bir göçle karşı karşıya kaldığını belirterek, bunun neticesinde de gelenlerin başını sokacak mekanlar aradıklarını dile getirdi.

Gelinen noktada Türkiye'nin gelişmesi, beklentilerin artması, kentsel dönüşümün, depremin, afetlerin hayata girmesiyle artık evlerin değiştirilmesinin ihtiyaç haline geldiğini kaydeden Gül, bu sebeple insanların ev sahibi olmak için küçük tasarruflar yaptıklarını anlattı.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bunun için bütün enstrümanlarını kullandığını, her ay başka bir yenilikle, farklı hedef kitlelere ulaşan çalışmalar yapıldığını aktardı. Vatandaşların beklentilerine yönelik bu projenin de başarılı olacağına inandığını vurgulayan Gül, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Emlakçılık güvencesiyle yanlarında olacağız"

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, Emlak Katılım'ın kuruluşundan bu yana Türkiye'nin ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı ve katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Emlak Katılım adına 6 yıllık kısa sürede sektöre kazandırdıkları yeni ürün ve hizmetlerle ülke ekonomisine güç katan sürdürülebilir bir finans kurumu olmak için öncü adımlar attıklarını anlatan Gök, bugün geldikleri noktada gayrimenkul odaklı ürünler, dijital yatırımlar ve sosyal sorumluluk gibi projelerle, geniş bir yelpazede aziz millet için değer üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Gök, katılım finans sektöründe yükselen bir değer olarak önemli katkılar sunan Emlak Katılım'ın istikrarlı büyümesini 2025 yılının ilk yarısında da sürdürdüğünü dile getirdi.

Emlak Katılım olarak bugün 42 ilde 119 şubeyle hizmet verirken, sektörün farklı kollarında ilklere imza atmayı sürdürdüklerine işaret eden Gök, söz konusu projelerin yurdun dört bir yanında yer aldığını belirtti.

Gök, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketinin kuruluşunu kamuoyuna duyurmanın gururunu yaşadıklarını ve bu şirketin ülkenin finans sektörü için önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek "Faizsiz, güvenilir ve sürdürülebilir finansman modeline dayalı Tasarruf Finansman Sistemi ile vatandaşlarımızın ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için emlakçılık güvencesiyle yanlarında olacağız. Attığımız her adımda ülkemizin ekonomik kalkınmasına, toplumsal refahına ve finansal kapsayıcılığına katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

"Bakanlığımızın sosyal konut politikalarıyla tamamlayıcı bir işlemi yerine getireceğini düşünüyoruz"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın önündeki en önemli engeli, reel sektör ile finansal sektör arasındaki bağlantının zayıf, tasarrufların ise düşük kalması olarak açıkladı.

Katılım finansın, bu engelin aşılmasında güçlü bir destek sağlama potansiyeline ulaştığını kaydeden Kavcıoğlu, Türkiye'de katılım finans sektörünün 1980'li yıllarda başladığını, 2005'te Bankacılık Kanunu değişikliğiyle faizsiz sistemin de Bankacılık Kanunu kapsamına alındığını söyledi.

Kavcıoğlu, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla birlikte ilk kamu katılım finansın kurulduğu bilgisini vererek, 2015'ten sonra 4 kamu katılım finansın sektöre girmesi ve kanuni alt yapıların tamamlanmasıyla özel sektörün de bu sisteme girdiğini bildirdi.

Katılım finansla beraber tasarruf finansman şirketlerinin de aynı ekosisteme entegre edilmesinin, faizsiz finansın gelişimine daha fazla katkı sağlayacağına ve tasarrufların daha etkin değerlendirileceğine inandıklarını anlatan Kavcıoğlu, bu husustaki çalışmalara ağırlık verdiklerini vurguladı.

Kavcıoğlu, katılım finansın tasarruf finansman şirketiyle entegresi noktasında ilk adımı attıklarını belirterek, "Bu entegrasyonun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın kentsel dönüşüm ve şehircilik alanındaki çalışmaları ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'un şehircilik vizyonuyla önemli bir yapı taşı olacağını, bakanlığımızın sosyal konut politikalarıyla da tamamlayıcı bir işlemi yerine getireceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Tasarruf finansman şirketleri ve katılım finansların, faizsiz ekosistem içerisinde önemli bir merhaleye ulaşacağını dile getiren Kavcıoğlu, tasarrufların değerlendirilmesi, şehircilik vizyonu ve kentsel dönüşüme önemli katkılar yapacağına inandığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketinin kuruluşuna vesile olanlara teşekkür etti.