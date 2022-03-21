Emlak Katılım 3. yılında başarılı bir tabloya imza attı

Cumhuriyet tarihinin köklü bankalarından birinin katılım bankacılığı esaslarıyla yeniden hayata geçirilmesi ile faaliyetlerine başlayan Emlak Katılım, çok kısa sürede yetkin insan kaynağı ve üstün çabalarla önemli başarılara imza attı.

Emlak Katılım açıklamasına göre, ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni ürünleri hayata geçiren banka, 3'üncü yılında yenilikçi vizyon ve ürünlerle gelişmeyi hedefliyor. "Daha güçlü bir Türkiye" için çalışan Emlak Katılım, insanı, refah seviyesini ve çevreyi öncelikli hedeflerinin arasına koyuyor. Türkiye'nin milli ve yerli alandaki potansiyellerine finansman desteği vermeyi kendisi adına milli bir görev olarak tanımlayan Emlak Katılım, kaynakları doğru bir planlama ile katılım bankacılığı enstrümanları olarak kullanmayı hedefliyor.

Tüm endüstrilerde sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerini yaygınlaştıran Emlak Katılım, ticareti, ihracatı destekleyen, yerel üretimi artıran, istihdama ve büyümeye olumlu katkı sağlayacak adımlar atmaya devam ediyor.

Faaliyete başlamasının ardından geçen 3. yılda önemli başarıla imza atan Emlak Katılım, Türkiye ekonomisinin en önemli güçleri gayrimenkul sektörü, tarım sektörü, küçük ve orta işletmeler, doğayı koruyan çevreci projeler başta olmak üzere tüm bu alanlar ile kesişen projelere destek vermeye devam ediyor. Daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir tarım, daha yeşil bir doğa için durmadan çalışan Emlak Katılım, en büyük gücünü ülkesinin kaynaklarından alıyor.

İstikrarlı büyüme sürüyor

Katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak istikrarlı büyümesini sürdürmeye, şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünler ile müşterilerine hizmet vermeye devam eden Emlak Katılım, 2019 sonu 11 olan ve 2020 sonu itibarıyla 50 olan şube sayısını 2021'de açtığı 20 şube ile toplamda 70 şubeye ulaştırdı. 2019 yılsonunda 382 olan personel sayısını 2021 yılsonu itibarıyla 1.107'ye ulaştırarak istihdama katkı sağladı. 2021 yılsonu finansal verileri ise geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırıldığı zaman toplanan fonlar yüzde 129 artış ile 27 milyar TL olurken, kullandırılan fonlar yüzde 61 artış ile 21,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aktif büyüklük 38,7 milyar TL'ye ulaştı

Açıklamaya göre, banka, 2021 sonu itibarıyla yüzde 90'lık bir artış ile 38,7 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Ayrıca gayri nakdi krediler de 6,2 milyar TL'ye yükseldi. Emlak Katılım, bugüne kadar inşaat ve gayrimenkul sektörüne de toplamda 7 milyar TL destek sağlandı. 2020 yılında kredi riski nakdi ve gayri nakdi olarak 16,8 milyar TL civarındayken 2021 yılı sonu itibarıyla 28,1 milyar TL'ye yükseldi. Emlak Katılım bu büyüme ivmesini sürdürerek, şube ve personel sayısını optimum seviyeye çıkartmayı, özellikle dijital kanallarını güçlendirmek suretiyle ülkenin her noktasında hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Örneği olmayan sukuk modellerini hayata geçiriyor

Emlak Katılım, Nisan 2020'den itibaren Türkiye ve dünyada örnekleri olmayan sukuk modelleri ile faizsiz sermaye piyasalarında ürün yelpazesini genişleterek sektörün sürdürülebilir büyümesine ve gelişmesine destek oluyor.

2020 yılında ihraç ettiği Türkiye'nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracına ek olarak 2021 yılında Ortaklığa Dayalı Sukuk İhracı ile Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden dünyanın ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk ihracını gerçekleştirdi. Bunun yanında çevre temalı projeleri desteklemede öncülük etmeyi görev bilip ortaklıklarla, finansal çözümleriyle yeşil yatırım projelerini destekleyerek, yeşil kira sertifikası ihraçları ile fon kaynaklarına erişerek ve kullandırarak sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak projeleri finanse etmeye devam ediyor. Bu bilinçle geliştirdiği ve ihracını gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk Ortaklığa Dayalı Yeşil Sukuk İhracı ile yıllık net karbon emisyonu azaltımına da yaklaşık 2 bin ton katkı sağlamış oldu. Emlak Katılım'ın bu ihracı IFN Awards 2021'de dünyada yılın en iyi sukuk ihracı ödülüne layık görüldü.

Yine yakın zamanda bankanın sürdürülebilir finansman faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası İhracını gerçekleştirdi. İstanbul Finans Merkezi projesini yürüten TVF İFM AŞ'nin fon kullanıcısı olduğu bu ihraçtan sağlanacak fon, projedeki çevre dostu yeşil binalarda kullanılacak.

Dijital kanallarını geliştiriyor

Şube kanalıyla müşterilerine bulundukları lokasyonlarda ulaşmaya devam eden Emlak Katılım, dijitalleşmenin ivme kazandığı şu dönemde sektörü şube bazlı geleneksel ürün ve kanal yapısından yeni iş modellerine doğru taşıyor. Ürün çeşitliliğini artırırken, bu ürünleri dijital kanallarından müşterilerine sunmak üzere tasarlayan Emlak Katılım, şubeye gitmeden müşteri olabilme, 7/24 IBAN'sız para transferi sayesinde hızlı ve masrafsız bir şekilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkanını sunuyor.

Bankanın dijitalleşmeyi odağına alarak geliştirdiği yenilikçi çözümlerinden bir diğeri olan CepPos ürünü ise IDC Finans Zirvesi 2021 Finans Teknolojileri Ödülleri kapsamında Dijital Kanallar kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Gayrimenkul sektöründe piyasa yapıcı kurum olmayı hedefliyor

Türkiye'nin deprem kuşağında olmasından dolayı riskli yapıların acil dönüşümünün hızlıca gerçekleşmesi adına Emlak Katılım, geliştirdiği kentsel dönüşüm finansal çözümleriyle konuya gereken desteği en azami düzeyde sağlamaya gayret ediyor. Bunun yanında gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak, ev alacaklara kolaylıklar sunmak üzere ortaya koyduğu ürünlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu sektörde piyasa yapıcı kurum olmak ve sektörün gelişimini desteklemek Emlak Katılım'ın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Kur Korumalı Katılma Hesapları ile müşterilerinin birikimlerini koruma altına alıyor

Ayrıca yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni sistem kapsamında, geliştirdiği kur korumalı TL katılma hesapları ile Emlak Katılım müşterilerinin birikimleri altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik karşısında mağdur olmadan değerleniyor.