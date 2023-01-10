EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA ŞÜPHELİ SAYISI 131' E ÇIKTI, 70 MİLYON LİRALIK MÜLKE EL KONULDU

EMLAK ve devre mülk dolandırıcılığı yapan bir gayrimenkul ofisine düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 131'e çıktı. İstanbul, Ankara ve Yalova'da toplam 70 milyon TL değerinde arsa, dükkan ve daireye el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren bir gayrimenkul firması çalışanları tarafından devre mülkleri bulunan kişilerin dolandırıldığı tespit edildi. 160 mağdurun telefonla aranarak yüksek meblağlara devre mülklerini yabancı müşterilere satabileceklerini vaadiyle ofislere davet edildikleri, ofislerde çalışanlar tarafından mağdurların cep telefonlarından "kredi notuna bakacağız" bahanesi ile mobil bankacılığı açtırılıp kredi çekildiği ortaya çıktı. Bu kredinin şirket hesabına veya çalışanların hesaplarına aktarılarak haksız kazanç ve menfaat temin edildiği belirlendi. 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonunda 172 eylem tespit edildi.

131 ŞÜPHELİ YAKALANDI

3 İLDE MÜLKLERE EL KONULDU

Yalova'da 9 daire ve 3 arsa ile Ankara'da 4 daire, İstanbul'da 1 daire, 4 arsa ve 3 dükkana el konuldu. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.