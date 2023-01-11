EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 110'A YÜKSELDİ; LÜKS ARAÇ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ

TÜRKİYE çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yapan bir şebekeye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. Bu sabah erken saatlerde başlayan operasyonda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda aralarında gözaltındaki şebeke lideri A.F.'nin 13 milyon lira değerindeki Ferrari marka otomobilinde bulunduğu onlarca lüks otomobile el kondu. Şüphelilerin mağdurlara devre mülklerini yabancı kişilere 5 katı fiyatla satacaklarını söyleyip, masraflar için para topladıkları, vekaletname alıp adlarına kredi çektikleri öğrenildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul, Yalova, İzmir ve Urfa'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındı.

3 MİLYON NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilerek sorguya alınmaya başlandı. Kadıköy'de bulunan emlak şirketinin bürosun da geniş çaplı arama yapılırken, içerde bulunan evraklar tek tek inceleme altına alındı. İşyerinde bulunan bütün bilgisayarda incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 milyon lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paralara para sayma makinesi ile sayılarak tutanak tutulup el kondu.

MÜLKÜNÜZÜ YABANCILARA 5 KATI FİYATA SATACAĞIZ DEYİP KANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin aynı devre mülkleri yada arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları tespit edildi. Şüphelilerin devre mülkü olan kişileri telefon aradıkları ve "Mülkünüzü yabancı kişilere 5 katı fiyata satabiliriz." teklifi götürdükleri öğrenildi. Mağdurları ikna eden şüphelilerin, masraflar için ödeme aldıkları, ayrıca aldıkları vekaletnameleri kullanarak kurbanları adına kredi çektikleri tespit edildi. Şebekenin şu ana kadar 200'ün üzerinde mağduru bulunduğu öğrenildi.

MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDE LÜKS OTOMOBİLE POLİS EL KOYDU

Polis operasyonunda gözaltına alınanların kullandıkları lüks otomobillere de polis tarafından el konduğu öğrenildi. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda çete lideri A.F.'ye ait olduğu öğrenilen 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobilde bulunuyor. El konan lüks otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirildi. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla aldıkları 24 lüks ev ve arsa bulunduğu öğrenildi.

MAĞDUR "AYNI YERİ 50 KİŞİYE SATMIŞLAR"

Olayın mağdurlarından Sabahattin Balkaya, 'Beni Yalova'da bir termal siteye günü birlik davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık. Akşam kadar bize sunum yaptılar, Devremülk tanıtımı yaptılar. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul'a geldiğimde beni Mecidiyeköy'deki bürolarına çağırdılar. Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim dediler. Bana 5 tane dosya değiştirttiler. Ne olduğunu anlayamadan 1 milyon liraya yakın zararım var" dedi. Yetkililer operasyonunun sürdüğünü gözaltı sayısının ve mağdur sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceğini söylediler.