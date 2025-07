Emlak Danışmanları Yasalaşma Sürecini Başlattı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, emlak danışmanlarının bir yasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'de emlak danışmanları olarak, mali müşavirler ve muhasebeciler gibi bir yasayla çalışmak istiyoruz. İnşallah bu konuyu TBMM'ye sunduk, önümüzdeki günlerde yasayla ilgili sizlere bir müjde vereceğiz." dedi.

Akçam, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen Tüm Emlak Danışmanları Birliğinin Edremit Körfezi teşkilatı tanıtım programına katıldı.

Burada, emlak sektörüne ilişkin değerlendirmede bulunan Akçam, sektörde 150 bin çalışan olduğunu söyledi.

Akçam, emlak danışmanlarını bir çatı altında bir araya getirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın kararnamesiyle Tüm Emlak Danışmanları Birliğini kurduk. 81 ilde, 94 ülkede örgütlenmemizi tamamladık." diye konuştu.

Emlak danışmanlarının kötü işlerin içinde anılmasının haksızlık olduğunu vurgulayan Akçam, şöyle konuştu:

"Emlak danışmanları her zaman gururlu, kaliteli ve her zaman güvenli bir mesleği icra eden kişilerden oluşurlar. Biz bu mesleği, kendi evimizin kazancını sağlamak için dürüstçe yapan bir grubuz. Dışarıdan gelen herhangi bir iftiraya da izin vermeyiz. Şu an için üye sayımız 31 bin 500 civarında. Bizim hedefimiz bu rakamı 1 yıl içinde 100 binin üzerine çıkarmak.

Emlak danışmanları şu an bir kuruma bağlı değil fakat 2-3 bakanlıkla bağlantımız var. İstiyoruz ki bizim yasamız çıksın ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bu yasayla mesleğimiz bir çerçeve altına alınsın, bu şekilde çalışalım. Türkiye'de emlak danışmanları olarak, mali müşavirler ve muhasebeciler gibi bir yasayla çalışmak istiyoruz. İnşallah bu konuyu TBMM'ye sunduk, önümüzdeki günlerde yasayla ilgili sizlere bir müjde vereceğiz. Bunun olacağını yüksek ihtimalle görüyoruz."

Akçam, Balıkesir'de de İl Başkanı Halil Torun öncülüğünde başarılı çalışmalara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından TEDB Edremit İlçe Yönetim Kurulu üyelerine mazbataları takdim edildi.

Programa, TEDB Edremit Körfez Temsilcisi Aslı Uzun, TEDB Edremit İlçe Başkanı Fatih Tabak ve çok sayıda emlak danışmanı katıldı.