Emlak danışmanları kira artış hızının yazın daha da yavaşlamasını bekliyor

Emlak danışmanları kira artış hızının yazın daha da yavaşlamasını bekliyor
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Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, enflasyon oranlarının gerilemesiyle kira artış hızının yavaşlayacağını, yaz itibarıyla fiyatların stabil seyretmesini beklediklerini bildirdi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, enflasyon oranlarının gerilemesiyle kira artış hızının yavaşlayacağını, yaz itibarıyla fiyatların stabil seyretmesini beklediklerini bildirdi.

Akçam, AA muhabirine, kira fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonun yıllık bazda gerilemeye devam ettiğine dikkati çeken Akçam, nisanda kira artış oranının yüzde 51,8 iken, bu ay yüzde 48,2'ye düştüğünü söyledi.

Akçam, "Enflasyondaki düşüşle birlikte kira fiyatlarındaki artış hızı yavaşlayacak. Önümüzdeki dönem kiralık konutta artış oranı da biraz daha aşağı düşecek, yaz itibarıyla kira fiyatlarının stabil seyretmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Konut arzının önemine işaret eden Akçam, bunun kira fiyatlarında etkili olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konut arzına ve sosyal konut projelerine yönelik açıklamalarına değinen Akçam, "Sosyal konut tarafındaki barınma ihtiyacı karşılandığı zaman zaten kiralık fiyatları da aşağıya doğru eğilim gösterecek. Kiralık tarafında memurların tayini, öğrencilerin barınma ihtiyacı gibi sezonluk gelişmeler de etkili oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akçam, sektörde suistimalin çok olduğunu, bunun önüne geçmek için elektronik kontrat, dijital takipler gibi düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, söz konusu düzenlemelerin de kira fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini anlattı.

Emlak ilan portallarında düzenleme talebi

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrasında kiralık ve satılık konut fiyatlarında yüzde 8-10 civarında artış yaşandığını vurgulayan Akçam, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakan Yardımcımız, o gece 'Ev sahipleri de eğer bu fiyat artışının içine dahil ise bunlara ceza yazılacak.' diye sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Biz bunu çok olumlu gördük. Nihayetinde ertesi gün ve sonraki günlerde de suistimal eden ev sahibine 250 bin lira ceza yazıldı. İlan portallarındaki fiyat artışını gösteren ev sahibi veya emlak danışmanı her kimse mutlaka cezalar sürekli hale getirilmeli. Biz özellikle gayrimenkul sahiplerinin verdiği talimat gereği fiyatları yükseltiyoruz. İlk suçlu, o kiranın veya satılığın rakamını yükseltmek isteyen ev sahibi. Emlak danışmanlarında da suistimal eden kişiler olduğunda Bakanlık algoritma sisteminden fiyat artışını tespit ediyor. Orada emlak danışmanlarına 100 bin lira ceza yazıyor."

Sektörde yaşadıkları sorunlara da değinen Akçam, emlak ilan portallarında yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldıklarını, burada bir düzenleme yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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