Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde Orman Bekçilerinin 24 Saatlik Nöbetleri

Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde Orman Bekçilerinin 24 Saatlik Nöbetleri
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman bekçileri, muhtemel yangın risklerine karşı 24 saat boyunca nöbet tutarak ormanları korumaya çalışıyor. Orman bekçisi Kenan Bakır, bu bölgedeki orman alanlarını gözetleyerek, yangınlara hızlı müdahale ediyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 800 rakımlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman bekçileri, 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nurdağı İşletme Şefliğine ait Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli personel, olası yangın risklerine karşı gece gündüz nöbet tutuyor.

Kule görevlilerinin yönlendirmesiyle arazözler ve hava araçları, yangınları büyümeden kontrol altına almak için hızla müdahalede bulunuyor.

Orman bekçisi Kenan Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 yıldır kulede görev yaptığını söyledi.

Bölgede yaklaşık 32 bin hektarlık ormanlık alanı gözetlediğini ifade eden Bakır, şunları kaydetti:

"Bizim görevimiz, çıkabilecek yangınlara en etkin şekilde müdahale etmek. Önceliğimiz ormanları korumak. Bu topraklar bizim yeşil vatanımız, geleceğimize nefes. Malum, havalar çok sıcak. Ormanlarda ateş yakmayalım. Beş dakikalık keyif için yakılan bir mangal, ömrümüzü ve ciğerimizi yakmasın. Lütfen emeğimize saygı gösterelim."

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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