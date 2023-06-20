Emirgan Çeşmesi'ne zarar verildi iddiasıyla ilgili İBB açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Çınaraltı Meydan Düzenlemesi projesi sırasında Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne zarar verildiği iddialarına yanıt verdi. İBB, çeşmenin BEDAŞ kazısında hasar gördüğünü açıkladı ve gerekli onarımların yapılması için uzman ekipler görevlendirdi.

EMİRGAN Çınaraltı Meydan Düzenlemesi projesi sırasında, Tarihi Emirgan Çeşmesi'nin zarar gördüğü iddiasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Verilen hasarın tespiti için İBB KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü) ekipleri sahada inceleme ve tespit yaptı.Çeşmede gerekli onarımların yapılması için uzman ekipler görevlendirdi" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Emirgan Çınaraltı Meydan Düzenlemesi projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında, Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne kepçe ile zarar verildiği öne sürülmüştü. İBB tarafından tarihi çeşmenin BEDAŞ kazısında hasar gördüğü açıklandı. İBB tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Tarihi Çınaraltı Çeşme Çevresi Peyzaj Düzenlemesi projesinin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 3 Nisan 2023'de onaylanmasıyla birlikte çalışmasını hayata geçirdi.Takip eden zaman diliminde yer teslimi yapılarak uygulama başlatıldı. Uygulama projesi, arazi tespiti, harita çalışmaları yapılarak mevcut zeminin kazı çalışmaları ve tesviye işlemlerine başlandı.Çalışmalar devam ederken BEDAŞ, altyapı iyileştirme işi kapsamında alanda kazı çalışması başlattı"denildi.

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