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Emirdağ'da Tır ile Kamyonet Çarpışması Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada tır ile kamyonetin çarpıştığı ve yabancı uyruklu olan yaralının tedavi altına alındığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün yaşanan kazada yaralanan yabancı uyruklu M.E.S, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Emirdağ ilçesinde dün, C.H.Y. (29) idaresindeki 42 DFB plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda, 42 EDD 03 plakalı kamyonete çarpmış, kazada yaralanan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, tır şoförü C.H.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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