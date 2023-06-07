Emirdağ'da sağanak sonrası heyelan riski: 5 ev boşaltıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde etkili olan sağanak sonrası heyelan riski oluşan köydeki 5 evin boşaltıldığı bildirildi. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, AFAD ekipleri arazideki yarık ve çökmeleri izlemeye aldı.