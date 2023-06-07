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Emirdağ'da sağanak sonrası heyelan riski: 5 ev boşaltıldı

Emirdağ'da sağanak sonrası heyelan riski: 5 ev boşaltıldı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde etkili olan sağanak sonrası heyelan riski oluşan köydeki 5 evin boşaltıldığı bildirildi. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, AFAD ekipleri arazideki yarık ve çökmeleri izlemeye aldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde etkili olan sağanak sonrası heyelan riski oluşan köydeki 5 evin boşaltıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaykışla köyünde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle bölgedeki arazide yarıklar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede, toprak üzerinde yer yer 1 metreyi bulan yarıkların heyelan riski oluşturması nedeniyle köydeki 5 evin geçici olarak boşaltılmasına karar verdi.

AFAD ekipleri arazideki yarık ve çökmeleri izlemeye aldı.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici de Çaykışla köyüne giderek incelemelerde bulunup yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

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