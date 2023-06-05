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Emirdağ'da Polis Denetimi: 3 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Emirdağ'da Polis Denetimi: 3 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafında araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymaya 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafında araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymaya 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi. 37 araç sürücüsünün denetime tabi tutulduğu uygulamada araç muayene tarihi geçen, araç dışına yazılar yapıştırmak ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 3 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Tragger Emirdağ Güncel Haberler

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