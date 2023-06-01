Emirdağ'da Mahalle ve Çarşı Bekçileri Devriyelerini Arttırdı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ekiplerinin yanı sıra mahalle ve çarşı bekçileri ile geceleri de ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yoğun bir mesai harcıyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ekiplerinin yanı sıra mahalle ve çarşı bekçileri ile geceleri de ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yoğun bir mesai harcıyor.

Emirdağ'da geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye gecen mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çarşı ve mahallelerin kontrol altına alınması amacıyla çalışan mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri ile gece sabaha kadar sokak sokak, cadde cadde devriye gezerek olabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler ve polisler sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, kabristanlıkları, parkları ve hemen her yeri gezerek huzur ve asayişin sağlanması için sürekli devriye geziyor. - AFYONKARAHİSAR