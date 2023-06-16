Emirdağ'da Karpuz Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Emirdağ'da bir karpuz yüklü tır devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada, aracın dorsesinde yüklü 24 ton karpuz yola döküldü. Bolvadin'de ise gıda malzemesi yüklü bir kamyonet devrildi ve araçta hasar oluştu.