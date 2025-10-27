Emirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
O.Ç. (34) idaresindeki 03 HN 844 plakalı otomobil, ilçenin Ekizce köyü Mevkisi'nde karşı yönden gelen A.Y. (61) yönetimindeki 03 FC 760 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 03 HN 844 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi ile diğer araçta bulunan 1 kişi Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel