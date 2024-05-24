Emirdağ'da dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dün meydana gelen sağanak ve dolu yağışı, Yeniköy, Toklucak ve Eşrefli köylerindeki tarım arazilerine zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.
İlçede dün, sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Dolu nedeniyle Yeniköy, Toklucak ve Eşrefli köylerindeki ekili araziler zarar gördü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zarar tespit çalışması başlattı.