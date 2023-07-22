Emirdağ'da çay bahçesinde çıkan kavga polisi harekete geçirdi

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde parktaki çay bahçesinde aileler için ayrılan alana oturan bir kişi, işletmeciler tarafından uyarılıp, kaldırıldıktan sonra tanıdıklarıyla gelip, çalışanlara saldırdı. İki grup arasında tekme, yumruk, sopa, sandalyelerle yaşanan kavgayı polis zorlukla ayırdı.

Olay, 19 Temmuz saat 01.30 sıralarında Eskişehir Caddesi'ndeki Alparslan Türkeş Parkı'nda yer alan çay bahçesinde meydana geldi. Parka gelen bir kişi, çay bahçesinde aileler için ayrılan alana oturdu. İşletmeciler bu kişiyi, aileler için ayrılan masalara oturmaması için uyardı. Masadan kalkan kişi, daha sonra yakınlarıyla çay bahçesine geldi. İşletme çalışanlarına tepki gösteren grup, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle işletme çalışanları ile diğer taraf tekme, yumruk, sopa ve sandalyeyle kavga etti. İşletme içerisindeki kavga, parkın dışında da devam etti. Çok sayıda polis ekibinin olay yerine gelmesiyle taraflar ayrıldı. İki grubun kavgası çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşletme içerisindeki kavga da güvenlik kemaralarına yansıdı. Görüntüde bir çocuğun kavga edenlere sopa ve sandalyeyle vurduğu görüldü. Kavga edenlerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.