Emirdağ'da bulunan para sahibine teslim edildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde taksicilik yapan Emrah Şenlik, kent merkezinde yolda bulduğu 4 bin avroyu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis ekipleri, paranın sahibini bulmak için bölgedeki kameraları inceledi ve Almanya'da yaşayan Ercan Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez, parasını teslim alırken Şenlik ve polis ekiplerine teşekkür etti.