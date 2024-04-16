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Emirdağ'da bir kişi darbedilerek öldürüldü, 4 zanlıdan biri tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.D, T.K, Y.A ile C.Y'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Dün ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki evinde çarşafla ağzı kapatılarak darbedilen H.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan şüpheliler M.D, T.K, Y.A. ve C.Y, Uşak'ta yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Emirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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