Emirdağ'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.K, (51) H.K, (41) Y.K. (13) ile İ.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.