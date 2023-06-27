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Emirdağ'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Emirdağ'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.K, (51) H.K, (41) Y.K. (13) ile İ.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Y.K, (37) idaresindeki 07 AGY 74 plakalı otomobil, Topdere köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.K, (51) H.K, (41) Y.K. (13) ile İ.K. (7) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Devlet Hastanesi Karahisar Jandarma Güncel Haberler

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