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Emirdağ'da 43 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 43 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan hükümlü, hırsızlık ihbarı üzerine yakalandı. Yakalanan hükümlünün üzerinde altın takılar ele geçirildi ve daha önce Eskişehir ve Bursa'da da arandığı belirlendi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 43 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aziziye Mahallesi 2174. Sokak'ta bir binada hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, binadan kaçan hırsızlık zanlısı Y.U'yu kısa sürede yakaladı, zanlının üst aramasında 2 altın küpe, 2 yüzük ve bileklik ele geçirildi.

Şüpheli Y.U'nun "hırsızlık" suçlarından 43 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Eskişehir ile Bursa'dan aynı suçtan 15 farklı dosyadan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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