Haberler

Emir Dağaşan Yeniden Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Emir Dağaşan, 112 delegenin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulunda da yeni isimler yer aldı.

Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığına Emir Dağaşan tekrar seçildi.

Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Kentteki bir restoranda tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Emir Dağaşan, 112 delegenin oyuyla yeniden Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulunda ise Ahmet Boyraz, Nihat Ölmez, Emre Başoğlu, Gökhan Keleş, İsmail Ediş ve Adem Karaca yer aldı.

Kongrede Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, kısa süre önce emekli olan sendika üyesi Erol Çatal'a teşekkür plaketi verdi.

Kongreye Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Çıplak ile sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.