Emir başından vurulmuş olarak bulundu, evdeki 4 kişi ifade veriyor (2)
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİSakarya'nın Serdivan ilçesinde başından vurulması sonucu ağır yaralanan Emir Berk Genç, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde başından vurulması sonucu ağır yaralanan Emir Berk Genç, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Emir Berk Genç'in cenazesi otopsi merkezine kaldırılırken, soruşturma devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel