Eminönü'nde tramvay yoluna giren otomobil, bariyerlerde asılı kaldı
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Eminönü'nde kontrolden çıkarak tramvay yolundaki bariyerlerde asılı kalan otomobil, vatman tarafından vatandaşların da yardımıyla kara yoluna alındı.
Eminönü'nde kontrolden çıkarak tramvay yolundaki bariyerlerde asılı kalan otomobil, vatman tarafından vatandaşların da yardımıyla kara yoluna alındı.
Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı Gülhane İstasyonu yakınında 34 EZP 040 plakalı otomobil, yabancı uyruklu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek, bariyerlerde asılı kaldı.
Kaza sonrası şoför şoka girerken, tramvaydan inip otomobilin sürücü koltuğuna geçen vatman, vatandaşların da yardımıyla otomobili tramvay yolundan çıkardı.
Yaşanan kaza nedeniyle Kabataş yönünde bir süre aksayan tramvay seferleri, aracın kara yoluna alınmasının ardından yeniden başladı.