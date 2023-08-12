Eminönü'nde Trafik Denetimi: Taksicilere Cezalar Yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yaparak taksimetre açmayan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazdı. Cezaların ardından çalışma ruhsatları askıya alınan taksiler çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.

EMİNÖNÜ'nde denetim yapan sivil trafik polisleri, taksimetre açmayan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Fatih Eminönü İskelesi önünde taksicilere yönelik denetim yaptı. Denetim noktasında durdurulan şoförlerin kurallara uyup uymadığı kontrol edildi. Taksimetre açmayan ve emniyet kemeri takmadıkları tespit edilen şoförlere ceza yazıldı. Taksiciler farklı bahanelerle kendilerini savunsa da cezadan kaçamadı. Çalışma ruhsatları askıya alınıp trafikten geçici süre men edilen taksiler çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.