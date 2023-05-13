Eminönü'nde Taksi Alev Alev Yandı

Fatih Eminönü'nde yolcusunu indiren bir taksi, arka koltuktan dumanlar yükselmeye başladıktan sonra alev aldı. Taksi kullanılamaz hale geldi.

EMİNÖNÜ'nde alev alev yanan taksi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.45 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Yolcusunu indiren taksi şoförü aracının arkasından dumanlar yükseldiğini farketti. Hemen bagajından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevler hızla yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksiyi kısa sürede söndürse de araç kullanılamaz hale geldi.