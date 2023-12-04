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Eminönü'nde Saç Tokası Dükkanında Yangın Çıktı

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Eminönü'nde bulunan bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dükkandaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Eminönü'nde, saç tokası satışı yapılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi Yavaşça Şahin Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında saç tokası satışı yapılan bir dükkanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dükkandaki malzemelerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Eminönü İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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