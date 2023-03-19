EMİNÖNÜ'NDE RAMAZAN HAREKETLİLİĞİ

EMİNÖNÜ'nde Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala alışveriş hareketliliği yaşandı. Esnaf, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın İskenderun Limanı'ndaki yangın nedeniyle pazara geç geldiğini ve fiyatının yükseldiğini belirtirken, deprem nedeniyle çarşıdaki yoğunluğun beklenenden az olduğunu söyledi. Esnaf İbrahim Özbey, "Antep fıstığı zarar gördü. Gaziantep'in de depremden etkilenmesinden kaynaklı şu an fıstık bulamıyoruz. Malatya da depremden etkilendiği için kayısının kilosu 230 lira oldu. Kudüs hurması şu an 160 lira. İskenderun Limanı'nda çıkan yangının ardından hurma bulamıyoruz" dedi. Ramazan alışverişine gelen Yüksel Güler ise fiyatların ortalamaya göre uygun olduğunu belirterek "Biraz peynir, eski kaşar aldım. Alabilirsem pastırma alacağım. Peynir ve eski kaşarı kalıp halinde aldım biri 200 lira biri 135 lira. Ortalıktaki fiyatlara göre normal" dedi.

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Sahur ve iftar alışverişi için Mısır Çarşısı'na gelenler yoğunluk oluşturdu ancak esnaf deprem felaketi nedeniyle yoğunluğun beklenenden az olduğunu belirtti. Esnaf, İskenderun Limanı'ndaki yangın nedeniyle hurma, depremden etkilenen Gaziantep'de antep fıstığı, Malatya'da ise kayısı bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Alışverişe gelenlerden bazıları fiyatları yüksek bulurken bazıları ise uygun buldu.

"İSKENDERUN LİMANI'NDA ÇIKAN YANGININ ARDINDAN HURMA BULAMIYORUZ"

Eminönü'nde esnaf olan İbrahim Özbey, "Depremin ardından hurma fiyatları yükseldi. Antep fıstığı zarar gördü. Gaziantep'in de depremden etkilenmesinden kaynaklı şu an fıstık bulamıyoruz. Malatya da depremden etkilendiği için kayısının kilosu 230 lira oldu. Kudüs hurması şu an 160 lira. İskenderun Limanı'nda çıkan yangının ardından hurma bulamıyoruz. Elimizdeki hurmaları bu fiyata satmak zorundayız, daha fazla hurma gelseydi fiyatlar daha uygun olabilirdi. Depremden önce hurma 130 liraydıö" diye konuştu.

"DEPREMDEN SONRA ETKİLENDİ"

Depremden sonra sakinlik olduğunu belirten Ali Çağan, "Şu an insanlar korkudan gelmiyor. Eminönü eskisi gibi değil. Depremden sonra buralar boşaldı" dedi.

Emin İbrahim, "Ramazan için hurma tercih ediliyor. Kayısı, yaban mersini de tercih ediliyor. Kudüs hurması 160 lira, Medine hurması 220 lira. Ucuz da var pahalı da var. Depremden dolayı turistler de gelmiyor" dedi.

"YOĞUNLUK RAMAZANA GÖRE İYİ"

Yoğunluğun ramazana göre iyi olduğunu belirten Ahmet Kaplan, "Hurmaların durumuna göre değişiyor. En uygunu 120 den başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. 1 ay önce 250 lira olan hurma şu an 300 lira. Yoğunluk ramazana göre iyi, dün de kalabalıktı. Yağmurdan dolayı biraz yoğun değil" şeklinde konuştu.

"ORTALIKTAKİ FİYATLARA GÖRE İYİ"

Ramazan alışverişine gelen Yüksel Güler, "Normali sorarsanız fiyatlar uçmuş. Biraz peynir, eski kaşar aldım. Alabilirsem pastırma alacağım. Peynir ve eski kaşarı kalıp halinde aldım biri 200 lira biri 135 lira. Ortalıktaki fiyatlara göre normal. Bu tarafta fiyatlar daha uygun. Bir simide 7 buçuk lira veriyorsam bu fiyatlar normal" diye konuştu. Yaşar Kaş, "Hurma fiyatları 180 ile 240 arasında, en az bir kilo almam gerekirse pahalı" dedi.