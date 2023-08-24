Eminönü'nde kaçan taksi sürücüsü gözaltına alındı

Eminönü'ndeki denetimde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan taksi sürücüsü gözaltına alındı. Trafik polisi tarafından takip edilen sürücü, çeşitli suçlardan dolayı toplam 17 bin 705 lira para cezası kesildi.

Eminönü'ndeki denetimde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan taksi sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda taksileri durdurarak evrak incelemesi yaptı.

Denetim sırasında polisin "dur" ihtarına uymayan 34 TKD 23 plakalı taksinin şoförü Erdoğan T, hızla uzaklaştı.

Polis ekiplerince takip edilen taksinin sürücüsü, Fatih Küçükpazar'da yakalandı. Kelepçe takılan Erdoğan T, durması gerektiğine yönelik ihtarı duymadığını iddia ederek, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Bunun üzerine trafik polisi de Erdoğan T'yi uyardı.

"Hırsızlık" suçundan arandığı öğrenilen sürücüye, "araçta bulunması gereken logoların eksik olması, polisin emir ve ikazlarına uymamak, trafikte makas atarak trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak, çalışma ruhsatı olmadan araç kullanmak ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak"tan toplam 17 bin 705 lira para cezası kesildi.

Taksi sahibine de 8 bin 626 lira cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan Erdoğan T, emniyete götürüldü.