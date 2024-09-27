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Eminönü'nde Kaçak Midye Operasyonu: 3 Ton Midye Ele Geçirildi

Eminönü'nde Kaçak Midye Operasyonu: 3 Ton Midye Ele Geçirildi
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, Eminönü sahilinden yasadışı olarak çıkarılan 3 ton midye ele geçirildi. Yakalanan şüpheliye 26 bin 242 lira ceza kesildi.

Eminönü'nde kaçak midye avlayanlara yönelik deniz polisi tarafından yapılan operasyonda 3 ton kaçak midye ele geçirildi. Yakalanan şüpheliye 26 bin 242 lira ceza kesildi.

İstanbul emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahilinden yasak yolla çıkarılan midyelerin şüpheli bir araca yüklendiğini belirledi. Aracı bir süre takip ettikten sonra durduran ekipler, sürücü H.A.'yı araçtan indirdi. Araçta yapılan aramalarda 3 ton ağırlığında 150 çuval midye ele geçirildi. Midyeler yeniden denize dökülürken şüpheli H.A.'ya '1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 26 bin 242 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güvenlik 3-sayfa Eminönü Ekonomi Güncel Sağlık Çevre Hukuk

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