EMİNÖNÜ'NDE İNSAN SELİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ

Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaş ve turistler, özellikle tarihi, turistik yerler ile sahil kesimlerine akın etti. Halkın ziyaretine açılan Türk Donanmasına ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TGC Anadolu'ya da ev sahipliği yapan Eminönü tarihi günlerinden birini yaşadı. Eminönü'ne akın eden vatandaşların, caddeleri ve tramvay hattını yaya yolu olarak kullanması nedeniyle tramvay seferleri dururken, trafik de durma noktasına geldi. Yaşanan insan seli nedeniyle alt geçitlerden yolun karşısına geçmek zorlaşırken, vapur iskelesi ve otobüs duraklarına gitmek isteyenler tehlikeli olmasına rağmen demir parmaklıkları aşarak araçların arasından geçti. Bazı vatandaşlar ise araç alt geçidinin duvarından tırmandı. Sirkeci istasyonu ve iskelelerde yaşanan izdiham nedeniyle Marmaray ve vapur seferlerinde de aksamalar yaşandı.

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