Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.

Bayram alışverişinin geleneksel mekanları arasında yer alan Eminönü'nde kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği lokum ve şekerlerin fiyatı, türüne ve kalitesine göre değişiyor.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, kahvaltılık ürün ve kuruyemişlerle kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

Tarihi alışveriş merkezi Mısır Çarşısı'nın giriş ve çıkışlarında, bayram öncesi bölgedeki yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Mahmutpaşa ve çevresi de kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karışamaya gelen vatandaşlar nedeniyle yoğunlaştı.