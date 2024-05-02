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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferler normale döndü

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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında yaşanan teknik arıza sonucu yapılan seferler normale döndü.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza nedeniyle Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ardından yapılan paylaşımda ise T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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