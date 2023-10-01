Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü

Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler bir süre sadece Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapıldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bir süre sadece Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılan seferler normale döndü.

T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler bir süre sadece Eminönü-Üniversite istasyonları arasında icra edildi.

Arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesine yer verildi.

Seferlerin elektrik kablolarında yanma sonucu meydana gelen teknik arıza nedeniyle aksadığı öğrenildi.