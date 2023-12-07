Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza
Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Alibeyköy Metro istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik arıza sebebiyle aksayan T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü duyuruldu.