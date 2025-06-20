Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrencilere başarı diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek başarının anahtarı, içindeki inancı ve cesareti hiçbir zaman kaybetmemektir. YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize canıgönülden başarılar diliyorum. Sevgili gençler, hayatınızın bu önemli dönemeç noktasında, yüreğinizde taşıdığınız umutları, hayalleri ve azmi hiçbir zaman kaybetmemenizi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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