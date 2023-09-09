Emine Erdoğan, Yeni Delhi'de lider eşleri bir araya geldi

Hindistan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsü (IARI) Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ve Ulusal Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret etti.

Hindistan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsü (IARI) Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ve Ulusal Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret etti.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşleriyle halk arasında "Pusa Enstitüsü" olarak bilinen Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulundu. Emine Erdoğan, enstitüye gelişinde, G20 eş programlarına ev sahipliği yapan Hindistan Dışişleri Bakanının eşi Kyoko Jaishankar tarafından karşılandı.

Lider eşleriyle buradaki Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Hindistan'da Uluslararası Darı Yılı olması dolayısıyla merkezdeki darı temalı stantları gezerek yetiştirilen ürünler ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan, ziyaret sonunda lider eşleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsünün ardından, modern Hint sanatını tanıtmak ve korumak amacıyla 1954'te kurulan ve "Hindistan'ın önde gelen sanat kurumu" olarak nitelendirilen Uluslararası Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret etti. Buradaki Hint Sanatları ve Zanaatları Sergisi'ni gezen Erdoğan, sergilenen eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.